В Брюсселі відбудеться засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС
13:21, 10 липня 2009Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують розглянути програму швецького головування в ЄС, стратегію досліджень в області сільського господарства, а також позицію Єврокомісії щодо адаптації сільського господарства ЄС до кліматичних змін.
Дата події: 13 липня 2009 року. Час початку: 11-00.
Час початку: 11-00.
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