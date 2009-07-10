В Брюсселі відбудеться засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

13:21, 10 липня 2009
Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують розглянути програму швецького головування в ЄС, стратегію досліджень в області сільського господарства, а також позицію Єврокомісії щодо адаптації сільського господарства ЄС до кліматичних змін.

Дата події: 13 липня 2009 року.

Час початку: 11-00.

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