В Брюсселі відбудеться засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують розглянути програму швецького головування в ЄС, стратегію досліджень в області сільського господарства, а також позицію Єврокомісії щодо адаптації сільського господарства ЄС до кліматичних змін.

Дата події: 13 липня 2009 року. Час початку: 11-00.