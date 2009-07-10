В ЄК підтверджують неможливість підписання нової угоди з Україною цього року

Донецьк. 10 липня. УНІАН. Угоду між Європейським Союзом і Україною про зону вільної торгівлі цього року підписано не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА на зустрічі з бізнесменами в донецькому філіалі Європейської Бізнес Асоціації.

Він нагадав, що після вступу України до Світової організації торгівлі український уряд поставив на меті укласти з ЄС договір про зону вільної торгівлі до кінця 2009 року.

«Сьогодні можна говорити про те, що зроблено і, на мою думку, цю угоду не буде підписано до кінця 2009 року», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

За його словами, пропозиція України підписати пакет документів «без торгового компоненту» не може бути прийнята, оскільки цей компонент «є найважливішим елементом цієї угоди».

«На мою думку, це буде неможливо. Мандат Європейської комісії вимагає для обговорення повний пакет документів, і ми не маємо права розглядати документи у відриві один від одного», - зазначив Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він наголосив, що всюди в Україні бачить широку підтримку євроінтеграційним цілям – «і з боку влади, і з боку населення». «Але бізнес-клімат в Україні і інвестиційний клімат далекі від ідеальних, вони не прихильні ні до бізнесу, ні до інвесторів», - констатував голова Представництва Єврокомісії.

За його словами, Україна може досягти прогресу в євроінтеграційних прагненнях, оскільки «основні політичні сили - і уряд, і парламент - висловлюють в цьому єдині позиції». «Але для досягнення цієї мети необхідна співпраця всіх гілок влади – Президента, прем`єр-міністра і парламенту», - акцентував Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Він нагадав, що для вільного експорту потрібно виробляти товари за стандартами ЄС, проте Україна виконати цю вимогу поки не може. «Можливо, сталь, яку ви виробляєте, відповідає стандартам Євросоюзу, однак, щодо сільськогосподарської продукції - ви не здатні її експортувати», - відзначив Ж.ТЕЙШЕЙРА. При цьому він висловив жаль, що в сільському господарстві України не сталося таких змін, «щоб ця галузь перетворилася на сільськогосподарсько-індустріальну».

Голова Представництва Єврокомісії переконаний, що Україна має стимулювати реформи, щоб відповідати стандартам ЄС.

«Ці реформи дозволять впровадити в економіку України ті правила, за якими ми працюємо в Європі. Наша економіка грунтується на правилах, на верховенстві закону, і одне із завдань договору – забезпечити Україні конкуренцію, яка грунтується на правилах. Ці правила треба впроваджувати, і для нас важливо, чи зможе Україна це зробити», - наголосив Ж.ТЕЙШЕЙРА.

На його думку, обговорення документів щодо зони вільної торгівлі триватиме ще рік. «Однак ми не поспішаємо, оскільки впевнені, що саме Україні необхідний цей документ, і Україна має бути зацікавлена в підписанні цього документа, оскільки він містить перелік реформ, які необхідні країні», - вважає голова Представництва Єврокомісії.

«Якщо в Україні немає стабільності і бажання лідерів країни започаткувати процес реформ, це проблема не Євросоюзу, це проблема самої України. Євросоюз хоче бачити Україну стабільною і процвітаючою країною», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній прес-конференції з Федеральним президентом Австрії Хайнцом ФІШЕРОМ заявив, що до жовтня має бути готовий проміжний технічний документ зі створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.