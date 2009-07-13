В Анкарі підпишуть угоду про будівництво ”Набукко”

Брюссель. 13 липня. УНІАН. Сьогодні в турецькій Анкарі відбудеться підписання міжурядової угоди про будівництво газопроводу “Набукко”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, угоду підпишуть країни, територією яких пройде новий газопровід: Туреччина, Австрія, Болгарія, Угорщина та Румунія.

Як повідомили УНІАН джерела в Єврокомісії напередодні підписання міжурядової угоди, на сьогодні передбачається чотири “вхідні точки” “Набукко” для постачання газу: через Грузію, Сирію, Ірак чи Іран.

За інформацією співрозмовників агентства, угода, в тому числі передбачатиме неможливість припинення постачання газу.

“На відміну від ситуації з постачанням газу з Росії через Україну, в цій угоді всі сторони погодилися не втручатися в потоки газу”, - зазначив один зі співрозмовників агентства.

Для посилення енергетичної безпеки Туреччини, яка раніше наполягала на можливості збереження для себе до 15% газу, що транспортуватиметься газопроводом (для внутрішніх потреб чи реекспорту), передбачається, що газопровід буде здатним працювати в обох напрямках, постачаючи за необхідності, газ з Заходу на Схід.

За словами представників Єврокомісії, одним з активних постачальників газу для “Набукко” може стати Туркменістан, розвідані запаси газу в якому становлять на сьогодні близько 4 трлн. кубометрів.

“Навіть одного трильйону достатньо, щоб завантажити “Набукко” на 30 років”, - зазначив співрозмовник агентства.

Разом з тим, представник Єврокомісії зазначив, що поки гостро не стоїть питання транзиту газу через Грузію, оскільки, по-перше, є ще три країни, з яких може поступати газ для “Набукко”, а по-друге, на сьогодні є газопровід з Азербайджану до Туреччини, розрахований на постачання 10 млрд. кубометрів газу на рік, потужність якого може бути збільшена вдвічі.

Як повідомляв УНІАН, газопровід “Набукко” має забезпечити постачання газу до Європи з країн Близького Сходу та Центральної Азії в обхід Росії. Його планова потужність – 31 млрд. кубометрів газу на рік, довжина газопроводу – 3300 км, орієнтовна вартість проекту – 7,9 млрд. євро. Передбачається, що будівництво газопроводу має бути завершено до 2014 року.