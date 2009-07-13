Росія та Україна мають самі вирішити газові питання

Москва. 13 липня. УНІАН. Росія і Україна повинні між собою вирішити проблему транзиту газу до Європи.

Про це в інтерв`ю російському телеканалу «Вести» сказав керівник Представництва Європейської Комісії в Росії Марко ФРАНКО.

«Ми завжди вважали, що проблема транзиту – це проблема між Росією і Україною. І ми розраховуємо на Росію і Україну, ми розраховуємо, що вони цю проблему вирішать так, щоб не постраждали споживачі газу на Заході», - сказав М.ФРАНКО.

Він зазначив, що Єврокомісія позиціонувала себе не як активного учасника цих відносин, а як посередника, що намагається зближувати Росію і Україну, стимулювати їх до пошуку рішень і зробити так, щоб за одним столом опинилися міжнародні фінансові інституції – МВФ, Світовий банк, які могли б взяти участь у фінансуванні транзиту.

М.ФРАНКО запевнив, що Єврокомісія продовжить відігравати цю роль, і надалі наполягатиме, що проблема транзиту повинна вирішуватися між Росією і Україною.

Він підкреслив, що Єврокомісія «працює з Україною» над поліпшенням її транзитної системи. Зокрема, в Брюсселі відбулося засідання робочої групи за участю представників України і різних фінансових інституцій, де обговорювалися питання інвестицій у транзитну систему.

На запитання, чи відчували б європейські споживачі газу себе краще, якби Росія володіла газотранспортною системою України, М.ФРАНКО відповів: «Навіщо це Росії? Думаєте, це зробить європейських споживачів щасливими?.. Думаю, Україна має право на власну роль – географічно вона є транзитною країною і повинна таку роль відігравати. Не думаю, що ми повинні намагатися відібрати у України ту роль, яка у неї є завдяки географії».