Швеція вірить у швидке рішення канадсько-чеської візової проблеми

Брюссель. 15 липня. УНІАН. Швеція сподівається на швидке розв’язання чесько-канадської візової проблеми і наголошує на важливості рівного ставлення до громадян.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в офіційній заяві міністра з питань міграції та політики притулку головуючої в ЄС Швеції Тобіаса БІЛЛСТРЬОМА, текст якої передано УНІАН.

“Єврокомісія несе основну відповідальність за взаємність візових режимів, і зараз інтенсивно працює над цією проблемою. Президентство розуміє тривогу Чехії щодо рішення Канади про відновлення візових вимог до громадян Чехії”, - зазначається у заяві швецького міністра.

Т.БІЛЛСТРЬОМ зазначив, що Єврокомісія розпочала консультації з Чехією та Канадою в той самий день, коли були відновлені візові вимоги, з метою досягнення рішення для відновлення безвізового режиму для чеських громадян.

“Ми очікуємо на швидкий аналіз Комісії. Мета – взаємність у безвізовому режимі та рівне ставлення до всіх громадян ЄС. Ми сподіваємося, що питання буде вирішення швидко”, - наголошує міністр Швеції.

Як повідомляв УНІАН, Канада запровадила візовий режим для попередження зростання кількості ромів з Чехії, що бажають отримати притулок в Канаді.

У свою чергу Чехія 16 липня запровадила візи для канадських дипломатів, а також відкликала свого посла з Канади для консультацій. Разом з тим, Прага не може запровадити візи для всіх канадців через європейське законодавство.

Сьогодні Т.БІЛЛСТРЬОМ також заявив агентству AFP про те, що підтримав би запровадження візового режиму з боку ЄС для громадян Канади у відповідь на рішення влади цієї країни щодо Чехії.