В ЄС побачили прогрес на російсько-грузинських переговорах

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР відзначає продуктивність останнього раунду переговорів в Женеві про наслідки російсько-грузинського конфлікту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

“Останній раунд переговорів був дуже продуктивним. Я переконана, що ми маємо зберегти цей позитивний моментум”, - сказала комісар.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР відзначила, зокрема, прогрес в переговорах щодо створення механізму попередження конфліктів в регіоні. Вона також зазначила, що, в цілому, атмосфера останнього раунду переговорів була “дуже хорошою”. Комісар не надала інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни, що сталася на початку серпня 2008 року, Росія визнала незалежність і фактично контролює два грузинських регіони – Абхазію та Південну Осетію. ЄС, який був посередником у врегулюванні конфлікту, виступив з пропозицією розпочати переговори в Женеві між Грузією та Росією за участі представників ЄС щодо ліквідації наслідків бойових дій, вирішення гуманітарних питань, а також розв’язання проблеми, що виникла із визнанням Росією незалежності двох грузинських регіонів. Загалом, відбулося 6 раундів переговорів в Женеві.