В Єврокомісії ще не чули про намір Білорусі скасувати візи для ЄС

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР поки нічого не знає про намір Білорусі скасувати візовий режим для громадян ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на брифінгу.

“Я поки нічого не чула про цю ініціативу”, - сказала комісар, зазначивши, що, можливо, про неї говоритимуть під час засідання Трійки ЄС-Білорусь на рівні міністрів закордонних справ 28 липня.

Як повідомляв УНІАН, міністр спорту та туризму Білорусі Олег КАЧАН заявив, що Білорусь розглядає можливість переходу на безвізовий режим у відносинах із країнами Євросоюзу.

На його думку, таке рішення є економічно доцільним, оскільки зможе збільшити кількість іноземних туристів.