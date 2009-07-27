ЄС має вирішити, що сказати Ірану
Ферреро-Вальднер закликає до солідарності
Брюссель. 27 липня. УНІАН. Європейський Союз має вирішити, які месиджи надіслати Ірану.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу комісар ЄС із зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.
“Ми повинні вирішити, як вчинити з інавгураційною церемонією (нового Президента Ірану – УНІАН), і які месиджи надіслати Президенту Махмуду АХМАДІНЕЖАДУ”, - сказала вона.
“Ми повинні залишатися об’єднаними і демонструвати солідарність”, - додала комісар.
Разом з тим, комісар наголосила, що ЄС не повинен здійснювати “незворотніх” кроків.
Вона зазначила, що попри звільнення офіційних осіб Великобританії, під арештом залишається громадянка Франції, затримана за обвинувачення у шпіонажі.
Громадянка Франції та іранські співробітники англійського посольства в Тегерані були затримані після масових заворушень в Ірані, які відбулися після президентських виборів в країні 12 червня цього року.