В ЄС посилюють соціальний захист внутрішніх мігрантів

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС запровадила рівний соціальний захист для всіх громадян ЄС, незалежно від країни проживання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено 27 липня на засіданні Ради.

Як повідомила на брифінгу представник Єврокомісії Катаріна фон ШНУРБЕЙН, нове законодавство сприятиме мобільності громадян європейських країн, оскільки передбачає отримання ними рівного ступеню соціального захисту, незалежно від того, чи проживають громадяни в своїй країні, чи в іншій країні ЄС.

Так, в рамках нового законодавства, передбачається створення спеціальної комп’ютерної системи, яка дасть можливість органам соціального захисту різних країн-членів ЄС перебувати у контакті, що і дасть можливість забезпечити рівні умови соціального захисту.

“Нова система використовуватиметься як до економічно активних, так і до економічно неактивних громадян”, - сказала представник Єврокомісії.

Вона зазначила, що нова система дасть можливість безробітним шукати нове робоче місце не 3, а 6 місяців, отримуючи соціальну допомогу, у випадку, якщо пошук робочого місця ведеться не в країні громадянства, а в іншій країні-члені ЄС. Крім того, в рамках нового законодавства самозайняті особи, що залишилися без роботи, зможуть отримувати допомогу не лише в країні, громадянами якої вони є, як це відбувається зараз, а і в країні останнього робочого місця за умови одночасного пошуку нової роботи.

Передбачається, що нове законодавство набере чинності в грудні 2010 року, і матиме перехідний період в 15 місяців, протягом якого має бути створена нова комп’ютерна система комунікацій органів соціального захисту.