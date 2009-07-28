ЄС в 2010 році надасть Білорусі допомогу на 10 млн. євро

Брюссель. 28 липня. УНІАН. Єврокомісія обіцяє надати Білорусі в 2010 році допомоги на 10 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Трійки ЄС-Білорусі комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

“Ми вже продемонстрували нашу добру волю, подвоївши нашу фінансову допомогу з 5 до 10 млн. євро в 2009 році, і стільки ж надамо в 2010-му”, - сказала вона.

Комісар зазначила, що спеціальна увага при цьому буде надаватися допомозі в підвищенні безпеки та якості продовольства, що є важливою галуззю Білорусі та значною складовою її експорту.

“Ми могли б разблокувати весь потенціал наших можливостей, якщо будуть здійснюватися незворотні (демократичні – УНІАН) реформи”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР також повідомила про те, що ЄС розглядає можливість надання Білорусі макрофінансової допомоги, а також можливість відкриття у майбутньому доступу до кредитів ЄБРР та ЄІБ.