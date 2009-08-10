Туск запросив Тимошенко відзначити початок Другої світової

Варшава. 10 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК запросив главу українського уряду Юлію ТИМОШЕНКО до Польщі на відзначення 70-ї річниці початку Другої світової війни, яке відбудеться 1 вересня у Гданську на Вестерплате.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду Польщі.

Водночас співрозмовник агентства наразі не зміг уточнити, чи Ю.ТИМОШЕНКО прийняла запрошення польського колеги.

За даними польських ЗМІ, у заходах 1 вересня у Польщі планують взяти участь глава уряду Росії Володимир ПУТІН і канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ.