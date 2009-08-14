Україна побудує медустанови на селі за гроші Канади та Австрії

Київ. 14 серпня. УНІАН. Україна планує в жовтні 2009 року приступити до освоєння товарного кредиту Канади й Австрії в рамках реалізації проекту з будівництва медичних установ на селі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров`я Валерій БІДНИЙ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Зараз тривають переговори на міжурядовому рівні, і ми хочемо добитися того, аби перший ФАП - сільська амбулаторія з`явилася наприкінці жовтня цього року, тобто, розпочалося будівництво», - сказав В.БІДНИЙ.

За його словами, на сьогодні ще не підписані кредитні угоди з державними банками Канади й Австрії. «Зараз активно ведуться переговори щодо механізму залучення кредиту з приводу процентної ставки», - пояснив він.

Водночас В.БІДНИЙ повідомив, що кредит буде надано строком на 10 років.

Заступник міністра наголосив, що йдеться про залучення товарного кредиту, який передбачає замкнути ланцюжок від будівництва медустанови до її повного технічного оснащення.

Як повідомлялося, Кабмін 5 серпня прийняв дві постанови про залучення держпідприємством “Укрмедпоставка” в 2009 році кредитів - в сумі 400 млн. доларів від Канадського експортного агентства “ЕDС” і 500 млн. євро від Австрійського контрольного банку - для реалізації інвестиційного проекту з будівництва фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій.