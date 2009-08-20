У Молдові спитають громадян про вступ до НАТО

Київ. 20 серпня. УНІАН. У Молдові парламентська коаліція, створена після недавніх виборів, планує провести референдум щодо можливого вступу країни в НАТО. Про це, як пише ”Независимая газета”, заявив лідер Ліберально-демократичної партії Молдови, котра входить у коаліцію, Влад ФІЛАТ в інтерв`ю молдавській газеті Timpul.

За його словами, референдум може бути проведений через два-три роки. До цього влада країни планує провести серед населення інформаційну кампанію, присвячену Північноатлантичному альянсу.

Головним завданням нової коаліції в парламенті Молдови оголошена європейська інтеграція - об`єднання партій і було назване ”Альянс за європейську інтеграцію”. Коментуючи плани щодо проведення референдуму, заступник голови ЛДПМ Олександр ТЕНАСЕ зазначив, що атлантична інтеграція Молдови також є одним з пріоритетів.

Для вступу Молдови в НАТО республіці потрібно буде змінити Конституцію. Згідно зі статтею 11 Основного Закону, Молдова є нейтральною державою і не допускає розміщення на своїй території збройних сил інших держав. Утім, останній пункт виконується не дуже строго: як відомо, на території невизнаного Придністров`я, котре, з погляду офіційного Кишинева і міжнародного співтовариства, є частиною Молдови, знаходяться російські війська. Молдавська влада не раз вимагала їх виведення, посилаючись на положення Конституції про нейтралітет.

Неврегульований конфлікт з Придністров`ям є ще однією перешкодою для гіпотетичного вступу Молдови в НАТО.

Як повідомлялося, в коаліцію, створену після липневих виборів, увійшли три ліберальні партії (Ліберально-демократична, Ліберальна і Альянс ”Наша Молдова”), а також Демократична партія, яку очолює колишній спікер парламенту Маріан ЛУПУ.

”Альянс за європейську інтеграцію” володіє простою більшістю мандатів (53 із 101). Цієї кількості не вистачить для того, щоб затвердити свого кандидата в президенти, якого в Молдові обирають депутати. Переговори коаліції з Партією комуністів республіки Молдова, що перебувала досі при владі, видимих результатів поки що не принесли. Якщо голосування по кандидатурі Президента провалиться двічі, то парламент буде розпущений і будуть призначені нові вибори.