Уряд відновив фінансування програм зв`язків із закордонними українцями

Київ. 20 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів прийняв рішення щодо відновлення фінансування бюджетних програм підтримання зв’язків із закордонними українцями.

Про це прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час Річних загальних зборів Ради директорів Світового конгресу українців, який відбувається сьогодні у Львові, повідомили УНІАН в Управліннія у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.

Прем’єр зазначила, що уряд на вчорашньому засіданні ухвалив постанову, згідно з якою на заходи з підтримання зв’язків із закордонними українцями зі стабілізаційного фонду державного бюджету виділено 47 млн. грн., з яких 15 млн. грн. – Міністерству закордонних справ, 20 млн. грн. – Міністерству культури і туризму, 5 млн. грн. – Міністерству освіти і науки, 3 млн. грн. – Держкомітету телебачення та радіомовлення, 4 млн. грн. – Держкомітету у справах національностей та релігій.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листа прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО, у якому висловив серйозне занепокоєння ситуацію, що склалася з фінансовим та інституційним забезпеченням сфери зв`язків із закордонним українством – одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики України.