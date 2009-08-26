ЄБРР може дати грошей Україні на газ лише в листопаді

Київ. 26 серпня. УНІАН. Кошти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) у розмірі трохи більше 300 млн. дол. для закупівлі НАК «Нафтогаз України» газу для закачування в підземні сховища можуть надійти в Україну не раніше листопада цього року, оскільки в банку діє процедура документального оформлення цієї операції досить складна технічно і котра займає багато часу .

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

«В кращому разі, якщо ЄБРР почне дуже швидко працювати, ми одержимо кошти наприкінці жовтня - початку листопада», - зазначив він, не виключивши, що кошти можуть бути одержані й пізніше.

Разом з тим І.УМАНСЬКИЙ підкреслив, що за рахунок цих 300 млн. дол. не вдасться істотним чином поліпшити ситуацію в НАК.

«Той обсяг фінансування, який готовий надати ЄБРР, - трохи більше 300 млн., - ця сума в даній ситуації, м`яко кажучи, «Нафтогаз» не рятує», - сказав в.о. міністра.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня представник Президента з міжнародних питань енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний тим, що уряд зволікає з переговорами щодо залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових інститутів для розрахунків за російський газ для закачування в підземні газові сховища в 2009 році, і вимагає від уряду невідкладно забезпечити офіційні переговори з міжнародними фінансовими інститутами стосовно кредитування газу і припинити діалог з втягування України в сумнівні офшорні схеми.

Міжнародні фінансові інститути Європи (МФІ) 1 серпня в спільній заяві виразили готовність надати Україні 1,7 млрд. доларів кредиту на закупівлю газу та газові реформи.

Згідно із заявою, ЄБРР може надати до кінця цього року 300 млн. доларів для поповнення оборотного капіталу на закупівлю газу для закачування в підземні сховища, а також надати в 2010 році 450 млн. доларів для фінансування інвестиційних програм для реабілітації існуючої системи транзиту газу.

У свою чергу Світовий банк розглядає можливість надати 500 млн. доларів у рамках кредиту на політику розвитку для підтримки структурних реформ у газовому секторі, спрямованих, насамперед, на соціальний захист уразливих верств населення і державні закупівлі.

Крім того, Європейський інвестиційний банк підтвердив своє бажання надати довгостроковий кредит на підтримку і загальне фінансування реабілітації та оновлення існуючої системи транзиту газу. Банк готовий надати для цього 450 млн. доларів.