ЄС та Грузія підписали угоду про спрощення візового режиму

Київ. 26 серпня. УНІАН. Європейський Союз підписав з Грузією угоди про спрощення візового режиму та реадмісію.

Про це, як передає Газета.ru, сьогодні повідомила прес-секретар єврокомісара із зовнішніх зв`язків і політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР - Крістіанна ХУМАН. «Переговори з цих двох угод успішно завершилися», - наголосила вона.

Дата набрання ними чинності поки що не визначена, оскільки для цього їх ще повинен затвердити Рада ЄС.

Процедура спрощення візового режиму для Грузії залишається такою же, як і для Росії і України. Йдеться про спрощення процедури видачі шенгенських віз для низки категорій грузинських громадян, включаючи представників бізнесу, журналістів, держслужбовців, студентів.

Як умова для укладення такої угоди Євросоюз вимагає паралельного підписання договору про реадмісію – тобто прийняття видворених з ЄС нелегальних емігрантів, які мають відповідно грузинське, російське або українське громадянство.