Мін`юст визначив нового суддю ad hoc в Євросуді з прав людини

Київ. 27 серпня. УНІАН. З 1 вересня 2009 року, відповідно до правила 29 Регламенту Європейського суду, з метою правового врегулювання ситуації, що склалася навколо виборів судді Європейського суду з прав людини від України, суддею ad hoc при розгляді справ проти України буде Михайло БУРОМЕНСЬКИЙ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Як зазначили у прес-службі, М.БУРОМЕНСЬКИЙ - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, завідуючий кафедри міжнародного права та державного права іноземних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

Приступивши до виконання обов’язків, М.БУРОМЕНСЬКИЙ замінить Станіслава ШЕВЧУКА, який є суддею ad hoc із січня 2009 року.

У квітні цього року, під час офіційної зустрічі міністра юстиції України Миколи ОНІЩУКА та голови Європейського суду з прав людини Жана-Поля КОСТА, останній відзначив високий професіоналізм С.ШЕВЧУКА, за участі якого Європейським судом було винесено понад 50 рішень за заявами проти України.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала перелік з трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини у квітні 2007 року, однак 14 вересня 2007 року перелік був відкликаний, оскільки, згідно з Указом Президента України, перший перелік був сформований з порушеннями. Тим же указом було затверджено нові правила відбору кандидатів в Україні. ПАРЄ продовжила розгляд першого переліку, після чого один з кандидатів з нього взяв само відведення.

За результатами нового відбору Україна подала другий перелік кандидатів, який не визнається ПАРЄ, оскільки Асамблея вважає, що Україна мала просто доповнити перший перелік третьою кандидатурою.

Зараз Україну в суді представляє суддя ad hoc.