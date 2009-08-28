ЄБРР надасть кредит Odessa Terminal Holdco Ltd.

Київ. 28 серпня. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надасть кредит на суму 37 млн. дол. компанії Odessa Terminal Holdco Ltd. (OTHL) у рамках проекту підтримки розвитку контейнерних перевезень і логістики в Одеському порту.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, проект реалізується компанією OTHL, а також її дочірнім підрозділом «Бруклін-Київ Порт» (БКП), яке є оператором терміналу.

У повідомленні також наголошується, що, окрім збільшення пропускної спроможності, це фінансування сприятиме розвитку логістики у чорноморському порту і залученню приватних інвестицій у розвиток портової інфраструктури України.

ЄБРР також придбає 5% акцій компанії OTHL, яка належить зареєстрованій у Франції приватній компанії CMA-CGM, – третій у світі за величиною групі компаній у галузі контейнерних перевезень, а також групі компаній «Бруклін-Київ».

У рамках цього проекту ЄБРР продовжує підтримку українського сектора транспортної інфраструктури, загальна сума зобов`язань банку з надання інвестицій для якого досягла на сьогодні 700 млн. євро.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. За даними на 1 липня 2009 року він узяв зобов`язання з надання інвестицій на суму 4,3 млрд. євро у рамках більш як 179 проектів. Цього року банк планує інвестувати в Україну понад 1 млрд. євро проти 879 млн. євро в 2008 році.

Одеський порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, що історично склалися. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 метрів, осіданням до 11,5 метрів. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн. тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.