Туск зустрінеться з Тимошенко у Гданську

Варшава. 28 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК підтвердив заплановане проведення двосторонньої зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО 1 вересня у Польщі.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України у Варшаві, Д.ТУСК та Ю.ТИМОШЕНКО планують під час зустрічі обговорити актуальні питання двосторонньої співпраці. Запланована півгодина зустріч прем’єрів України та Польщі у рамках заходів до 70-ї річниці початку Другої світової війни.

У посольстві не виключили проведення двосторонніх зустрічей Ю.ТИМОШЕНКО з керівниками урядів інших країн, які також братимуть участь у заходах, що відбудуться у Гданську.

Водночас, станом на сьогодні, за повідомленням посольства, такі зустрічі поки не підтверджені.

За даними польських ЗМІ, у заходах 1 вересня планують взяти участь керівники урядів близько 20 країн, серед яких, прем’єр-міністр Росії Володимир ПУТІН, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, прем’єр-міністр Франції Франсуа ФІЙОН, голова уряду головуючої у Євросоюзі Швеції Фредрік РЕЙНФЕЛЬДТ.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України, Ю.ТИМОШЕНКО і В.ПУТІН планують провести 1 вересня у Гданську двосторонню зустріч.