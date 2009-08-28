Представник Ющенка у Фінляндії говорив про ”Східне партнерство”

Київ. 28 серпня. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК обговорив із радником Президента Фінляндії з питань зовнішньої політики Алексі ХАРКОНЕНОМ питання імплементації проекту «Східне партнерство».

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, зустріч посадовців відбулась сьогодні у Гельсінкі (Фінляндська Республіка).

А.ГОНЧАРУК і А.ХАРКОНЕН обговорили актуальні питання двосторонніх відносин України і Фінляндії, стан виконання домовленостей, досягнутих у рамках офіційного візиту Президента Фінляндії Тар’ї ГАЛОНЕН в Україну, що відбувся 13-14 травня ц.р., питання імплементації проекту «Східне партнерство», підготовки до наступного Саміту Україна-ЄС 4 грудня 2009 року в Києві, перспектив реалізації пріоритетів України у відносинах з Європейським Союзом протягом другого півріччя 2009 року, зокрема щодо переговорного процесу про укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, подальшої лібералізації візового режиму та стану реалізації домовленостей, досягнутих за результатами Міжнародної інвестиційної конференції Україна-ЄС з питань модернізації газотранспортної системи України (м.Брюссель, 23 березня 2009 року). Сторони обмінялися думками стосовно перспектив подальшої диверсифікації маршрутів енергопостачання до країн ЄС та шляхів зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС.

Також було обговорено наявний стан українсько-російських та російсько-фінських відносин.

Крім того, сьогодні в рамках робочої поїздки до м.Гельсінкі відбулася зустріч А.ГОНЧАРУКА із заступником державного секретаря Міністерства закордонних справ Фінляндії Маркусом ЛЮРОЮ.

Сторони обмінялися думками щодо розвитку внутрішньополітичної та економічної ситуації в Україні та в Європейському Союзі, обговорили перспективи реалізації пріоритетів України у відносинах з Європейським Союзом протягом другого півріччя 2009 року, зокрема стосовно боротьби з наслідками фінансової кризи та кліматичними змінами, окреслили змістовні питання підготовки до наступного Саміту Україна-ЄС 4 грудня 2009 року в Києві.

Також було обговорено наявний стан українсько-російських та російсько-фінських відносин.