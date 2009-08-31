Путін закликає поляків припинити згадувати історію

Варшава. 31 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН закликає польських громадян перестати концентруватись на складних моментах історії польсько-російських відносин та позбутись викликаних ними упереджень заради розвитку кращих відносин між Польщею та РФ.

«Тіні минулого не повинні більше закривати сьогоднішньої, а тим більше завтрашньої співпраці між Польщею та Росією», - написав В.ПУТІН у листі до поляків, опублікованому в Gazeta Wyborcza.

В.ПУТІН, котрий 1 вересня має взяти участь у відзначенні 70-ї річниці початку Другої Світової війни у Гданську, назвав обов’язком нинішнього покоління поляків та росіян перед загиблими у війні докласти усіх зусиль для того, аби звільнити польсько-російські відносини від «отриманих у спадок недовіри та упереджень».

«Маємо замкнути цю сторінку та почати записувати нову», - написав він.

В.ПУТІН відзначив, що післявоєнне історичне поєднання Франції та Німеччини відкрило дорогу до створення Європейського Союзу, котрий об’єднує 27 держав, у тому числі і Польщу.

Російський прем’єр відзначив нинішню російсько-німецьку співпрацю, висловивши переконання, що настане час, коли такий же рівень співпраці буде між Польщею та РФ.

У листі В.ПУТІН непрямо засудив укладення пакту Молотова-Рібентропа 23 серпня 1939 року, на основі таємних протоколів якого радянські війська 17 вересня того ж року зайняли східні території тодішньої Другої Жечі Посполитої.

«Без сумнівів, можна мати достатньо підстав для того, аби засудити пакт Молотова-Рібентропа», - написав він, але поставив під сумнів, що підписання цього пакту стало «спусковим крючком» Другої Світової війни.

Зокрема, В.ПУТІН зауважив, що ще в 1938 році Англія та Франція підписали з Гітлером Мюнхенський договір, на основі якого він зайняв територію Чехословаччини. Польща на основі цього договору також зайняла частину чеських територій.

«Чи кордони в Європі не почали збурювати набагато раніше, ніж 1 вересня 1939 року? Чи не було аншлюсу Австрії, не було розшарпаної Чехословаччини, коли не тільки Німеччина, але також Угорщина та Польща де-факто взяли участь в новому територіальному поділі Європи?», - написав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування GfK Polonia, 76% поляків вважають, що В.ПУТІН на заходах з приводу 70-річчя початку Другої світової війни 1 вересня у Польщі має вибачитися за введення радянських військ на польську територію 17 вересня 1939 року після того, як 1 вересня на країну напала гітлерівська Німеччина.