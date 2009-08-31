Поляки вважають, що за Другу світову відповідають Німеччина і СРСР

Варшава. 31 серпня. УНІАН. Більшість поляків вважають однаково відповідальним за початок Другої світової війни гітлерівську Німеччину та Радянський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними опитування GfK Polonia на замовлення газети Rzeczpospolitа, такої думки дотримуються понад 60% опитаних поляків.

Третина поляків вважають винними у війні виключно Німеччину, котра 1 вересня 1939 року напала на Польщу.

Також більш як 60% опитаних думають, що масштаби злочинів СРСР у Польщі були однакові з тими, яких допускались німці.

Понад 70% поляків мають думку, що керівництво правонаступника Радянського Союзу Російської Федерації намагається применшити ту роль, яку СРСР відіграв у 1939 році під час нападу на Польщу.

На думку більш як 60%, так само поводяться німці.

Для 65% поляків завершення Другої світової війни стало «окупацією» країни Радянським Союзом, котрий встановив в державі підконтрольний комуністичний уряд.

94% пишаються участю Польщі у боротьбі з фашистською Німеччиною та 70% вважає, що польський уряд недостатньо дбає про те, аби світ дізнався про боротьбу поляків під час війни.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування GfK Polonia, 76% поляків вважають, що прем’єр РФ Володимир ПУТІН на урочистостях 1 вересня у Польщі повинен вибачитися за введення радянських військ на польську територію 17 вересня 1939 року після того, як 1 вересня на країну напала гітлерівська Німеччина.

В.ПУТІН у листі, опублікованому в понеділок в польській газеті, закликав поляків не концентруватись на суперечливих моментах історії, позбутись упереджень для розвитку кращої російсько-польської співпраці.

Довідка УНІАН. Президент РФ Дмитро МЕДВЄДЄВ у телевізійному інтерв’ю на телеканалі «Росія» 30 серпня назвав «цинічною брехнею» заяви про те, що СРСР і Німеччина однаково відповідальні за початок Другої світової війни.