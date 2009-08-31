Українські моряки при зіткненні контейнеровозів не постраждали

Київ. 31 серпня. УНІАН. Українські моряки під час зіткнення контейнеровозів «MSC Nikita» та «Nirint Pride» біля берегів Нідерландів у Північному морі не постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Королівстві Нідерланди.

За даними дипустанови, унаслідок зіткнення 25 громадян України - членів екіпажу судна «MSC Nikita» рятувальним човном були доставлені до порту Хук ван Холланд.

Посольством України в Нідерландах встановлено зв’язок із агентами суден з метою з’ясування обставин аварії.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня ц.р. за 41 милю від порту Хук ван Холланд зіткнулися контейнеровози «MSC Nikita» та «Nirint Pride», з російським і українським екіпажами.

В результаті зіткнення судна одержали серйозні пошкодження.

Зокрема, у “MSC Nikita” пробоїна поряд з машинним відділенням, у “Nirint Pride” - пошкодження носової частини і пожежа.