Тимошенко виступить на заходах до річниці початку Другої світової

Варшава. 1 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні у Гданську виступить під час заходів, приурочених 70-річчю початку Другої світової війни.

Про це повідомили УНІАН у Посольстві України у Польщі.

У посольстві зазначили, що лише кілька з близько 30 керівників делегацій, які прибудуть до Гданська на урочистості, виступатимуть, що свідчить про привілейовані умови для української делегації.

У посольстві також підтвердили, що Ю.ТИМОШЕНКО зустрінеться із главою російського уряду Володимиром ПУТІНИМ, який вже прибув до Польщі для участі в заходах до 70-річчя початку Другої світової війни. Водночас співрозмовник агентства не уточнив, скільки часу триватиме їхня зустріч та які теми будуть обговорюватись.

За даними польської сторони, 1 вересня до Гданська прибуде близько 20 керівників урядів. Заплановано, що під час урочистостей виступатимуть, крім представників польської влади, глави урядів РФ, Німеччини, прем’єр-міністр головуючої у даний час в Євросоюзі Швеції та прем’єр Франції.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі сьогодні розпочалися заходи, присвячені 70-річчю початку Другої світової війни.

Учора заступник голови апарату уряду РФ Юрій УШАКОВ повідомив, що прем`єр-міністр Росії В.ПУТІН під час робочого візиту до Польщі обговорить з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО ситуацію, що склалася російсько-українських відносинах, зокрема газові питання.

”Там буде багато тем, у тому числі і газова, і ситуація в Україні, і ситуація в російсько-українських відносинах, практичні аспекти співпраці... Питання щодо надання Росією кредиту Україні, можливо, обговорюватиметься, але поки що складно про це говорити”, - сказав Ю.УШАКОВ.