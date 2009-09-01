Україна відновила експорт електроенергії до Польщі

Київ. 1 вересня. УНІАН. Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності

«Укрінтеренерго» сьогодні в 00.45 відновило експортні поставки електроенергії на адресу Польщі.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Міністерства палива і енергетики України Фент ДІ.

За його словами, поставки здійснюються за рівним графіком. Потужність поставок 120 МВт. Електроенергія постачається в рамках контракту між «Укрінтеренерго» і польським трейдером Zomar s.a.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня ц.р. директор держпідприємства «Укрінтеренерго» Валентин БОНДАРЕНКО повідомив, що постачання української електроенергії на адресу компанії Zomar s.a. (Польща), припинені в червні цього року, будуть відновлені 1 вересня 2009 року. За його словами, відновлення експорту української електроенергії до Польщі стало можливим завдяки знаходженню взаємоприйнятного варіанту здійснення таких поставок, з урахуванням зростання цін на електроенергію на внутрішньому ринку цієї країни, що намітилося, і девальвації національної валюти.

”Всі ці чинники привели до того, що відносно дорога українська електроенергія стала конкурентоспроможною у наших сусідів», – сказав він.

Він нагадав, що «Укрінтеренерго» 1 червня 2009 року відновило постачання електроенергії до Польщі, проте 12 червня було вимушене його припинити через зміну порядку формування ціни купівлі електроенергії в Оптовому ринку електричної енергії (ОРЕ) України для її подальшого експорту, обумовленого внесенням змін до законодавства.

У травні ц.р. «Укрінтеренерго» і Zomar домовилися про відновлення постачань і зміну порядку перегляду контрактних цін. Тепер ціни на українську електроенергію, що експортується до Польщі, будуть переглядатися щомісячно і визначатися за формулою, що враховує прогнозну оптову ринкову ціну, щомісячно встановлювану НКРЕ для внутрішнього ринку, а також підвищувальний коефіцієнт. Такий же підхід «Укрінтеренерго» використовує при формуванні цін на електроенергію, що експортується до Угорщини, Румунії і Словаччини.