Путін каже, що Польща постраждала з газом через Україну

Варшава. 1 вересня. УНІАН. Польща зіткнулась з проблемами у поставках газу на початку цього року через рішення України виключити трейдера RosUkrEnergo зі схеми поставок газу з Росії та країн Центральної та Середньої Азії, заявив прем’єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН сьогодні на прес-конференції у польському Сопоті.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, він сказав: «Це не була наша ініціатива (виключити RosUkrEnergo зі схеми поставок). Це була ініціатива наших українських партнерів».

В.ПУТІН, відповідаючи на питання польських журналістів, коли може бути підписаний договір про додаткові поставки газу, який намагається укласти з кінця січня польська національна нафтогазова компанія PGNIG, відзначив необхідність внести зміни у міжурядовий Ямальський договір від 1993 року. За його словами, цей договір обмежує можливості додаткових поставок газу до Польщі, і тому його необхідно змінити.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК, який разом із В.ПУТІНИМ брав участь у прес-конференції, сказав, що його російський колега запевнив його у готовності якнайшвидше вирішити проблему з додаткових поставок газу до Польщі.

За словами Д.ТУСКА, переговори ведуть в першу чергу національні нафтогазові компанії, а не уряди. Він висловив сподівання, що відповідний договір буде підписано на початку осені.

Як повідомляв УНІАН, Польща єдина держава з 27 країн Євросоюзу, котра після завершення газового російсько-українського конфлікту у січні цього року недоотримує близько 25% імпортного газу, який поставляла компанія RosUkrEnergo.

Польська PGNIG планувала підписати корпоративний контракт з російським «Газпромом» про додаткові поставки, але російська сторона визначила умовою додаткових поставок внесення змін у Ямальський договір від 1993 року.

На думку деяких експертів, російська сторона намагається добитися для себе більш вигідніх умов транзиту газу польською територією до Німеччини, здобути контроль над компанією Eurоpolgaz, яка контролює польську частину Ямальського газопроводу.

Крім цього, за даними експертів, Росія має намір продовжити цей контракт, який втрачає чинність у 2022 році, до 2030 року, аби ускладнити диверсифікацію газових поставок до Польщі.