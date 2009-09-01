Друга Світова надала Європі дуже болючий урок

ЄС заявляє, що Друга світова війна стала дуже болючим уроком для Європи, який неможливо забути

Брюссель. 1 вересня. УНІАН. ЄС заявляє, що Друга світова війна стала дуже болючим уроком для Європи, який неможливо забути.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві головуючої в ЄС Швеції від імені Євросоюзу, текст якої розміщено на офіційному сайті швецького головування.

“Друга світова війна надала Європі та її громадянам дуже болючий урок: наскільки крихким може бути мир, і скільки солідарності та зусиль потрібно для його збереження”, - зазначається у документі.

“Війна перетворила друзів на ворогів, а сусідів на незнайомців. Світ ще й досі страждає від шрамів цієї війни”, - написано в заяві.

Разом з тим, ЄС зазначає, що об’єднання Європи, яке відбулося після Другої світової війни, започаткувало процес інтеграції, пріоритетом якого стали цінності, які об’єднують, а не роз’єднують людей.

“Це поєднало наш континент. Сьогодні, Європейський Союз є домівкою для майже 500 млн. громадян з 27-ми країн”, - написано у заяві.

У документі також звертається увага на сучасну роль Європейського Союзу у сприянні миру у світі, а також у розвиток демократичних цінностей.

“Сьогодні ми, європейці, розділяємо відповідальність за мир в світі. Ця відповідальність є як моральною, так і політичною”, - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у польському Гданську проводяться урочистості з нагоди 70-річчя з дня початку Другої світової війни.