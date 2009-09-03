ЄС продовжить інтервенції на ринку молока

Брюссель. 3 вересня. УНІАН. Комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку Європарламенту підтримав пропозиції Єврокомісії про продовження підтримки виробників молока.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 2 вересня Комітет одностайно підтримав проект доповіді Пауло Де КАСТРО (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Італія).

Згідно з документом, Комітет підтримав продовження до лютого 2010 року дії схеми інтервенцій на масло та сухе молоко, які мали завершитися 31 серпня. Крім того, депутати висловилися за розширення підтримки приватних сховищ сирів.

Депутати також висловилися за надання Єврокомісії права продовжити інтервенційний період на 2010-2011 роки у випадку, якщо ситуація на ринку молока не покращиться.

Голосування за проект доповіді в сесійному залі Європарламенту має відбутися за два тижні.

Як повідомляв УНІАН, ціни на молоко знижуються в ЄС з 2007 року. Влітку цього року фермери провели ряд маніфестацій у Брюсселі, вимагаючи, зокрема, не скасовувати існуючі квоти на виробництво молока для регулювання ринку. Разом з тим, Єврокомісія висловилися за збереження свого рішення щодо поступового скасування квот, але запропонувала для фермерів розширення підтримки через інтервенції.

На 2007-2008 маркетинговий рік обсяг квот становив 139,6 млн. тонн. на постачання молока на молокопереробні підприємства та 3,4 млн. тонн - на прямий продаж споживачам.

18 березня 2008 року Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС кваліфікованою більшістю схвалила підвищення квот на виробництво молока на 2% з 1 квітня 2008 року.

Восени 2008 року було схвалено зміни до сільськогосподарської політики ЄС, відповідно до яких з 2009 року квоти на виробництво молока мають збільшуватися щорічно на 1% до їх повної ліквідації з 2015 року.