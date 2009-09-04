В Ірландії зменшується підтримка Лісабонській угоді

Брюссель. 4 вересня. УНІАН. В Ірландії, напередодні запланованого повторного референдуму щодо нового основного документу ЄС зменшується підтримка Лісабонській угоді.

Як передає AFP, про це свідчать дані опитування, оприлюднені 3 вересня.

Згідно з його результатами, підтримка угоди зменшилася на 8 процентних пунктів, порівняно з травнем, до 46% із одночасним зростанням кількості тих, хто не визначився, на 7 процентних пунктів – до 25%. 29% ірландців виступають проти нової угоди ЄС.

Опитування проводилося 31 серпня – 1 вересня. В ході опитування було опитано 1000 ірландців у віці старше 18 років.

Прем’єр-міністр Ірландії Братан КОУЕН у липні призначив дату повторного референдуму, спираючись на те, що за результатами опитувань, Лісабонська угода мала значну підтримку серед населення. Водночас, експерти кажуть, що на результат голосування може вплинути незадоволення ірландців економічною політикою, яку проводить уряд Б.КОУЕНА. Так, за даними одного з останніх опитувань, 75% ірландців хотіли б зміни уряду.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2007 року лідери 27-ми країн-членів ЄС підписали в Лісабоні нову угоду ЄС, що отримала назву Лісабонської.

Нова угода прийнята замість Конституції ЄС, яку не вдалося затвердити через провал її ратифікації на референдумах у Франції та Нідерландах у 2005 році. Нова угода спрямована на реформування інститутів ЄС для ефективнішого ухвалення рішень.

На сьогодні 26 країн членів ЄС ратифікували угоду, в двох з них – Польщі та Чехії – завершуються технічні процедури.

Ірландія, яка єдина з 27-ми країн-членів, проводила референдум 12 червня 2008 року, не змогла отримати підтримки документу своїми громадянами, після чого лідери ЄС домовилися про можливість проведення повторного референдуму в країні восени цього року. Референдум призначено на 2 жовтня.