Україна заплатила за газ за серпень

Київ. 4 вересня. УНІАН. Російський газовий монополіст ВАТ ”Газпром” підтверджує оплату Україною поставок газу з РФ у серпні.

НАК ”Нафтогаз України” в повному обсягу сплатив серпневі поставки газу”, - повідомили в управлінні інформації холдингу, передає РІА “Новости”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в інтерв`ю агентству начальник Управління зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що компанія повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений в серпні цього року російський газ.

У серпні 2009 року «Нафтогаз» імпортував 3-3,2 млрд. куб. м російського газу. За оцінками виконуючого обов`язки міністра фінансів України Ігоря УМАНСЬКОГО, НАК «Нафтогаз України» повинна була сплатити «Газпрому» за спожитий у серпні газ 667 млн. дол. США.

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК ”Нафтогаз України” зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ ”Газпром” платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна досі вчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.