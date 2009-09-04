Ющенко відкриє у Варшаві знак жертвам Голодомору

Київ. 4 вересня. УНІАН. 7-8 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить державний візит до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, візит відбудеться на запрошення глави Польської держави Лєха КАЧИНСЬКОГО.

Програма візиту передбачає переговори державних делегацій під головуванням Президентів двох країн, перемовини з головою Ради міністрів РП, зустріч з маршалом Сейму. Також глава Української держави покладе квіти до могили Невідомого солдата.

Важливими складовими візиту стануть: відкриття пам’ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років на Вольському кладовищі в Варшаві, а також зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками місцевої влади та української громади в м. Перемишль. Там же Президент візьме участь у церемонії передачі місцевій українській громаді приміщення Українського дому.

Планується, що під час переговорів з вищими посадовцями Польщі сторони обговорять весь спектр тем українсько-польського співробітництва. Йдеться про питання глобальної, європейської і регіональної безпеки та стабільності; взаємодію у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України; економічне, фінансове, транскордонне, регіональне співробітництво двох країн; співпрацю в підготовці до проведення Євро-2012, а також у гуманітарних, освітніх та інших питаннях. У ході переговорів Президент має намір окремо наголосити на необхідності активізації спільних зусиль у процесі українсько-польського єднання та примирення.