Франція каже, що Україна та Грузія будуть в НАТО

Київ. 4 вересня. УНІАН. Офіційна позиція Франції, висловлена на Бухарестському саміті НАТО про те, що Україна та Грузія будуть членами Альянсу, залишається незмінною.

Про це сказав Посол Франції в Україні Жак ФОР в інтерв’ю “Главреду”, відповідаючи на запитання, наскільки офіційній позиції його країни відповідають висловлювання Державного секретаря Франції з європейських справ П’єра ЛЕЛЛЮША.

Нагадаємо, П.ЛЕЛЛЮШ в інтерв’ю впливовій іспанській газеті El Pais висловив переконання, що рішення ініціювати процес розширення НАТО на Грузію та Україну «було помилкою», бо, якщо в Грузії є консенсус відносно бажання вступити до Альянсу, але «стратегічна ситуація нестабільна», то в Україні немає згоди навіть щодо приєднання.

Посол зазначив, що П.ЛЕЛЛЮШ дійсно говорив про помилку розширення НАТО за рахунок України та Грузії, але й словом не згадав рішення Бухарестського саміту, на якому було зафіксовано, що Україна та Грузія будуть членами НАТО.

«Хочу підкреслити, що офіційна позиція Франції – це позиція, котра була зафіксована на саміті НАТО в Бухаресті та зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі», - запевнив Ж.ФОР.

Як повідомив УНІАН, 4 квітня 2009 року в рамках саміту НАТО було схвалено декларацію НАТО, в якій лідери Альянсу наголошують необхідність подальших реформ в Україні для втілення в життя її євроатлантичних прагнень.

При цьому лідери НАТО відзначили ключову важливість політичної стабільності для успіху в реформах.

Керівники НАТО підтвердили своє рішення, схвалене на саміті в Бухаресті у квітні 2008 року, щодо того, що Україна та Грузія мають стати членами НАТО. “Ми максимізуємо наші поради, допомогу та підтримку для їх реформ у рамках Комітетів Україна-НАТО та Грузія-НАТО”, - наголошується в декларації.

Лідери НАТО також висловили впевненість у тому, що річні національні програми допоможуть Україні та Грузії в просуванні необхідних реформ, хоча й відмовилися прогнозувати, коли може бути прийнято рішення про Плани дій щодо членства в НАТО для обох країн.