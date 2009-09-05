МЗС запевняє, що не підпише невигідної угоди з ЄС

Київ. 5 вересня. УНІАН. Україна підпише Угоду про асоціацію з Європейським Союзом лише у разі, якщо документ відповідатиме українським інтересам. Якщо такий документ не вдасться підготувати до самміту Україна-ЄС у грудні цього року, підписання Угоди буде відкладено.

Про це заявив виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№33, 5-11 вересня 2009 року).

«Керівництво країни дало завдання завершити роботу над цим документом з тим, щоб підписати його на самміті Україна-ЄС у грудні цього року», - повідомив дипломат.

При цьому В.ХАНДОГІЙ наголосив, що документ буде підписано лише у разі його відповідності національним інтересам України.

«Світова криза не сприяє конструктивному проведенню переговорів, і тому наші партнери стали обстоювати окремі свої позиції жорсткіше, ніж раніше. Ми ж чітко виходитимемо з національних інтересів України. Якщо нам вдасться досягти компромісів, що відповідають їм, отже підпишемо документ, якщо ні, то - ні», - заявив дипломат.

Він також відзначив особливу важливість Угоди про асоціацію з ЄС для української дипломатії.

«Подібної угоди в історії незалежної України ще ніколи не було. І будь-які графіки відходять на другий план, якщо не буде взаєморозуміння і інтереси України не будуть дотримані», - наголосив керівник МЗС.