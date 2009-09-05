МЗС проти запровадження віз для європейців

Київ. 5 вересня. УНІАН. Україна веде з Європейським Союзом діалог про безвізовий режим, а заклики політиків з пропозицією ввести візи для громадян ЄС, які в`їжджають в Україну, є спробою зробити крок назад, заявив в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№33, 5-11 вересня).

«Нам потрібно демаркувати, облаштувати і підписати відповідні угоди з Білоруссю і Росією. Ми працюємо в цьому напрямі, і поки що Єврокомісія йде нам назустріч, попри невирішеність питань кордонів з нашими найближчими сусідами. Отже наш безвізовий діалог цілком реальний», - констатував дипломат.

За словами В.ХАНДОГІЯ, на даному етапі безвізового діалогу Україну відвідають європейські експерти, які оцінять стан справ у сфері безпеки документів і нелегальної міграції.

«Ми зараз перебуваємо на так званому операційному етапі діалогу про безвізовий режим. На цьому етапі буде організовано виїзні місії до України експертів ЄС з метою проведення детального аналізу ситуації у сфері безпеки документів, боротьби з нелегальною міграцією, безпеки і правопорядку», - повідомив керівник МЗС.

При цьому, на думку В.ХАНДОГІЯ, озвучувані політиками пропозиції про введення візового режиму для громадян Євросоюзу, які приїжджають до України, є кроком назад в діалозі про безвізовий режим.

«Усі ці заклики «давайте введемо візи для європейців або плату за в`їзд» - це крок назад. Якщо ми його зробимо, то нічого не здобудемо, а навпаки, втратимо. Ми автоматично втратимо перспективу отримання безвізового режиму з ЄС», - заявив дипломат.

В.ХАНДОГІЙ також повідомив, що, ймовірно, вже в найближчому майбутньому більша кількість українців зможе скористатися спрощеним візовим режимом з Євросоюзом.

«Думаю, найближчим часом буде досягнуто домовленості про розширення категорій громадян, які можуть користуватися спрощеним візовим режимом», - заявив він.

За інформацією керівника МЗС, вже в 2008 році кількість українців, які одержали Шенгенські візи, збільшилася майже втричі.

«У 2007 році нашим громадянам було видано приблизно 450 тисяч віз до Шенгенських країн, а після введення спрощеного режиму, тобто це 2008 рік плюс січень-лютий 2009 року (за які у нас вже є статистика) - мільйон двісті тисяч. Тобто за рік збільшення майже втричі», - повідомив В.ХАНДОГІЙ.