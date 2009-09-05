Президентські вибори в Україні стануть випробуванням для ЄС

Київ. 5 вересня. УНІАН. Майбутні президентські вибори в Україні стануть випробуванням для Європейського Союзу, який має за допомогою засобів зовнішньої політики забезпечити невтручання Росії у цей процес.

Про це заявив депутат Європарламенту Чарльз ТЕННОК у своїй статті для тижневика «Дзеркало тижня» (№33, 5-11 вересня 2009 року).

«Президентські вибори в Україні у січні 2010 року стануть ще одним серйозним випробуванням для ЄС, який шукає шляхи розвитку відносин з Росією. Євросоюз має надіслати Кремлю чітке попередження, що будь-яке втручання в демократичні процеси у таких суверенних і незалежних державах, як Україна, призведе до серйозних наслідків», - заявив європарламентарій.

На думку Ч.ТЕННОКА, Євросоюз має демонструвати більш узгоджену політику у відносинах з Росією і навчитися тверезо оцінювати російські політичні цілі.

«ЄС має укріпити свою єдність перед російськими провокаціями і винести уроки з того, що сталося в Грузії», - пояснив він.

При цьому Ч.ТЕННОК відзначив, що ЄС не має права залишити Україну напризволяще в орбіті впливу РФ.

«Україна є, безперечно, європейською державою з перспективою можливого отримання членства в ЄС і НАТО, за умови, що такий вибір зроблять її громадяни. Якщо ми справді віримо у демократію, свободу і розширення співтовариства держав - членів ЄС, Європейський Союз не може дозволити собі кинути Україну напризволяще», - заявив Ч.ТЕННОК.