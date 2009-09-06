Україна не виконала зобов`язань перед ЄС та МВФ для кредиту на газ

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Україна не виконала домовленості з ЄС та МВФ щодо отримання кредиту на газ.

Про це повідомляє Інтернет-видання “EUobserver” з посиланням на Reuters.

За даними видання, Україна, зокрема, не підвищила з 1 вересня тарифи на газ для населення, як це було передбачено в рамках домовленостей щодо надання кредиту з боку європейських та міжнародних фінансових інституцій для забезпечення безперебійного транзиту російського газу в зимовий період.

Міністр енергетики України Юрій ПРОДАН заявив, що підвищення тарифів було заблоковано офіційною скаргою профспілок.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня міжнародні фінансові інституції у спільній Заяві з Єврокомісією заявили про готовність надати Україні 1,7 млрд. доларів кредиту на закупівлю газу та газові реформи.

Згідно з документом, гроші можуть бути надані в 2009 та 2010 роках на вирішення короткотермінових проблем із закупівлею газу та забезпечення здійснення необхідних реформ.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО у листах від 28 та 29 липня за підсумками трьох раундів технічних консультацій з ЄС та фінансовими установами взяла на себе зобов’язання з реформування газового сектору України, які задовольнили міжнародні фінансові інституції. Перелік зобов’язань в Україні не було оприлюднено офіційно.

Україна звернулася до ЄС з проханням надати кредит в 4,2 млрд. дол. всередині червня.