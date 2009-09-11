Словенія не блокуватиме вступ Хорватії до ЄС

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Словенія готова розблокувати переговори про вступ Хорватії до ЄС.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUbusiness”, про це заявив сьогодні в Любляні прем’єр-міністр Словенії Борут ПАХОР після переговорів зі своєю хорватською колегою Ядранкою КОСОР.

“Уряд вирішив вчора (10 вересня) запропонувати Комітету з питань зовнішніх та європейських справ парламенту погодитися з відкликанням Словенією своїх заперечень щодо переговорів з Хорватією про вступ”, - сказав Б.ПАХОР.

Він зазначив, що у випадку підтримки цієї пропозиції комітетом, уряд закликатиме до якнайшвидшого проведення конференції ЄС-Хорватія про вступ цієї країни до Євросоюзу. Водночас, за його словами, переговори про прикордонну суперечку, яка і були причиною блокування Словенією подальших переговорів з Хорватією, триватимуть разом з подальшими переговорами про вступ Хорватії до ЄС.

У свою чергу Я.КОСОР повідомила, що направила листа головуючий в ЄС Швеції, в якому зазначила, що будь-яка інформація, викладена в заявці Хорватії на членство в ЄС не повинна вважатися такою, що передбачає ті чи інші результати переговорів зі Словенією.

Як повідомляв УНІАН, прикордонна суперечка між двома країнами точиться з 1991 року, після того, як вони обидві вийшли зі складу колишньої Югославії.

Хорватія планує приєднатися до ЄС до 2011 року.