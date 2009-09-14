Промвиробництво в ЄС продовжує знижуватися

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. У липні 2009 року промислове виробництво у країнах зони євро знизилось на 0,3% порівняно із червнем 2009 року, в ЄС-27 – на 0,2%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з липнем 2008 року у липні 2009 року промислове виробництво знизилось на 15,9% в зоні євро та на 14,7% в ЄС-27.

У липні 2009 року порівняно з червнем 2009 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 1,2% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 0,3% в зоні євро та на 0,1% в ЄС-27, товарів нетривалого використання – на 0,7% в зоні євро та на 0,6% - в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 1,8% в єврозоні та на 1,3% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 0,8% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27.

У липні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно із червнем зареєстровано в Ірландії (8,7%), Литві (3,4%) та Данії (3,3%).

Найбільше зниження продемонстрували Люксембург (-3,1%), Фінляндія (-2,6%) та Латвія (-1,4%).

У липні 2009 року порівняно з липнем 2008 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 7,0% в єврозоні та на 6,2% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 20,1% в єврозоні та на 19,4% в ЄС-27, виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 0,6% в єврозоні та на 1,0% - в ЄС-27, виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 23,2% в єврозоні та на 21,9% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 21,2% в єврозоні та на 18,7% в ЄС-27.

У липні 2009 року, за наявними даними, промислове виробництво знизилося порівняно із липнем-2008 в усіх країнах-членах, крім Ірландії, де приріст становив 7,1%.

Найбільше зниження зареєстровано в Естонії (-27,9%), Фінляндії (-24,2%), Словенії (-20,4%) та Люксембургу (-19,9%).

У червні 2009 року, за уточненими даними, промислове виробництво знизилося на 0,2% в зоні євро та на 0,1% в ЄС-27 порівняно із травнем-2009.

З 1 січня 2009 року, до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.