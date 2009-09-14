В Страсбурзі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань охорони здоров`я Андрулли Вассіліу

В ході прес-конференції комісар представить стратегію ЄС подолання розповсюдження вірусу грипу А/H1N1. В документі будуть визначені пріоритетні напрямки дій ЄС для протидії пандемії грипу. Крім того, разом з комюніке щодо стратегії ЄС, Комісія також представить інформацію щодо процесу роботи над вакциною проти грипу А/H1N1, стратегію вакцинації населення, пропозиції щодо спільної закупівлі вакцини для країн-членів ЄС, як до цього часу не мають попередніх домовленостей з виробниками, повідомлення для населення та пропозиції щодо допомоги третім країнам. Пропозиції Єврокомісії будуть, зокрема, розглянуті на надзвичайному засіданні Ради міністрів з питань охорони здоров’я ЄС 12 жовтня.

Дата події: 15 вересня 2009 р. Час-початку: 17-00.