У Румунії розпалася урядова коаліція

18:36, 01 жовтня 2009
Новини ЄС
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Президент відправив у відставку одного з віце-прем`єрів

Київ. 1 жовтня. УНІАН. У Румунії розпалася урядова коаліція, до якої входили представники Демократично-ліберальної партії (ДЛП) і Соціал-демократичної партії (СДП).

Як передає ІТАР-ТАСС, причиною розколу стало рішення Президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ напередодні президентських виборів, що відбудуться 22 листопада, відправити у відставку віце-прем`єра, главу МВС соціал-демократа Дана НІКУ. На його місце він призначив Василє БЛАГУ (ДЛП), який очолює передвиборний штаб Т.БЕСЕСКУ.

На знак протесту проти подібного рішення Президента всі члени кабінету від СДП пішли у відставку. Лідер соціал-демократів Мірча ДЖОАНЕ поклав відповідальність за урядову кризу на Т.БЕСЕСКУ. Стає очевидним те, зазначив лідер СДП, що Президент має намір сфальсифікувати результати голосування 22 листопада.

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