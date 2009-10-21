1,5 тис. звільнених співробітників Volvo отримають допомогу ЄС

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Єврокомісія пропонує надати допомогу 1,5 співробітникам Volvo в Швеції на 9,8 млн. євро, що постраждали через глобалізацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Допомогу через Європейський фонд вирівнювання наслідків глобалізації пропонується надати найбільшим вразливим категоріям робітників, що потрапили під скорочення із загальної кількості в 2258 скорочених працівників на заводах Volvo Cars та 2429 скорочених працівників на заводах-постачальниках.

Загальна вартість допомоги 1,5 тис. Звільнених співробітників становитиме 15 млн. євро, з них 9,8 млн. передбачається залучити з Фонду глобалізації, решту – з бюджету Швеції.

Загалом, на сьогодні Фонд отримав 33 заявки на 157 млн. євро допомоги.

Європейський фонд вирівнювання наслідків глобалізації надає допомогу у випадку одночасного звільнення тисячі і більше працівників у зв’язку з реструктуризацію бізнесу через структурні зміни в світовому розподілі праці.