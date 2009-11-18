Керівники безпекових відомств України та Польщі обговорили співпрацю

Київ. 18 листопада. УНІАН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА та голова Бюро національної безпеки Польщі Александер ЩИГЛО обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили журналістам на брифінгу за результатами своєї зустрічі.

Зокрема, Р.БОГАТИРЬОВА розповіла, що сторони обговорили питання світової і регіональної безпеки, які становлять спільний інтерес

Також порушувалося питання військової та військово-технічної співпраці і співпраці в рамках проекту «Східне партнерство».

Зокрема, за її словами, сторони обговорили перспективи продовження надання країнам-членам НАТО послуг військово-транспортної авіації України для забезпечення стратегічних авіаційних перевезень.

Вона нагадала, що у цьому контексті українська сторона запропонувала європейським партнерам взяти участь у відновленні виробництва українських літаків Ан-124-100 «Руслан» та військово-транспортних літаків АН-70.

За підсумками переговорів сторони підписали Заключне комюніке і План співробітництва між двома відомствами на 2010-2011 роки.