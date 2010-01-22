Українці розчарувалися в демократії Ющенка?

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Можлива перемога Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах в Україні свідчить про глибоке розчарування українців у демократії Віктора ЮЩЕНКА.

Таку думку висловив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі дослідник Португальського інституту міжнародних відносин і безпеки Васко МАРТІНС.

“Перевага, віддана В.ЯЕУКОИЧУ, свідчить про глибоке розчарування в демократії В.ЮЩЕНКА і про ті складнощі, які країна пережила з часів Помаранчевої революції 2004 року, зокрема, погане управління економічною кризою та спустошуючий ефект, який вона (криза - УНІАН) здійснила на українську економіку, примусивши її шукати допомоги в МВФ”, - сказав експерт.

Він зазначив, що кандидатство В.ЯНУКОВИЧА та його можлива перемога свідчать також про серйозні зміни в молодій українській демократичній системі.