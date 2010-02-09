Баррозу просить у Європарламенту допомоги в соціалізації Європи

Страсбург. 9 лютого. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРЗУ закликав Європарламент допомогти в розвитку системи соціального захисту в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання сесії Європарламенту в Страсбурзі, де сьогодні Європарламент має визначитися щодо нового складу Єврокомісії.

“Є кілька столиць, які вважають, що Європа – це ринок, а не соціальний захист”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

“Це не нас ви повинні переконувати, а разом з нами переконувати окремі столиці, щоб забезпечити соціальний вимір Європи, що, до речі, записано і в угоді ЄС”, - додав він.

Президент Єврокомісії також наголосив на тому, що Комісія не планує створювати єдиної європейської централізованої системи соціального захисту чи системи охорони здоров’я. Водночас, за його словами, вимоги до рівня соціального захисту мають бути спільними для країн-членів ЄС.

“Без соціального орієнтування Європейські проекти не будуть ефективними”, - наголосив Президент Єврокомісії.