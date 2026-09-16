Курс валют у 'ПриватБанку': скільки коштують долар і євро у середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 16 вересня, не змінився і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також залишився без змін і складає 51,90 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 50,90 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні аналогічно залишився незмінним – 52,08 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 16 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,64 гривні за долар. Тобто українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником. Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу було встановлено на рівні 51,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках 16 вересня зріс на 12 копійок і складає 44,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках можна за середнім курсом 44,43 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні подешевшав на 12 копійок і становив 51,94 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 51,31 гривні за євро.

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