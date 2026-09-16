В Україні подорожчав долар: курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,43 грн, а євро – 51,31 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 16 вересня, зріс на 12 копійок і складає 44,92 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,43 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 12 копійок і становить 51,94 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,31 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,83 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52,05 грн/євро, а курс продажу - 51,85 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 16 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,64 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу було встановлено на рівні 51,51 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 1 копійку.

15 вересня стало відомо, що в держбюджет України на 2027 рік Кабінет міністрів заклав середній курс долара на рівні 47,1 гривні. Водночас до кінця року долар, згідно з бюджетними показниками, буде коштувати 48,3 гривні. При цьому бізнес в своїх бюджетах на 2027 рік закладає середній курс долара на рівні 49 гривень.

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