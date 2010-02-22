ЄС готовий до діалогу з Іраном про ядерну програму

Брюссель. 22 лютого. УНІАН. Головний дипломат ЄС Кетрін ЕШТОН заявляє про готовність до діалогу з Іраном, однак, діалог має бути результативним.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції по завершенню засідання Ради закордонних справ ЄС.

“Ми готові до діалогу, я готова до діалогу, але діалог має продукувати результат”, - сказала вона, коментуючи останню заяву Ірану про намір збільшити збагачення урану 20%.

К.ЕШТОН зазначила, що ця заява ще більше загострює ситуацію пов’язану з недостатком довіри на міжнародній сцені до мирних планів Ірану.

Разом з тим, шеф європейської дипломатії зазначила, що основні рішення щодо можливих санкцій проти Ірану мають прийматися на рівні Ради Безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Іран оголосив про початок виробництва урану з рівнем збагачення у 20%. Раніше Іран виробляв лише уран з рівнем збагачення в 3,5%. Уран, що використовується для озброєнь має рівень збагачення вище 90%.