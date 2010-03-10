Румунія тимчасово закрила кордон з Україною

Чернівці. 10 березня. УНІАН. З 11 березня 2010 року Румунія тимчасово призупиняє роботу п’яти пунктів пропуску через українсько-румунський кордон у Чернівецькій області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у листі, що надійшов на адресу Чернівецької обласної державної адміністрації від Міністерства закордонних справ України.

Водночас, як уточнили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної митниці, з 11 березня тимчасово призупиняється функціонування таких пунктів пропуску на державному кордоні України та Румунії в Чернівецькій області: «Шепіт - Ізвоареле Сучевей», «Руська - Улма», «Красноїльськ - Вікову де Сус», «Біла Криниця - Клімеуць», «Дяківці - Раковець», «Рені - Галац».

«Вищевказані заходи проводяться з метою забезпечення необхідного облаштування пунктів пропуску через українсько-румунський кордон. Питання призупинення функціонування місцевих пунктів пропуску наразі є тимчасовим заходом, ініційованим румунською стороною, для винесення експертної оцінки щодо їх діяльності в іншому статусі та приведення до вимог Шенгенської угоди”, - повідомили УНІАН у Чернівецькій обласній митниці.

Водночас Румунія погодилась із пропозицією України спільно підготувати експертну оцінку стану готовності та визначення потреб щодо надання вказаним пунктам пропуску статусу «міжнародних».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, за ініціативи української сторони заплановано зустріч представників зацікавлених органів обох сторін з метою необхідної оцінки потреб щодо облаштування пунктів пропуску у Чернівецькій області. Зазначені пункти пропуску планується переобладнати та відкрити для сполучення з Румунією вже найближчим часом.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода - це міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування стосується громадян країн-членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір.

До складу країн-учасниць Шенгенського договору зараз входить 22 країни-члени ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Латвія, Литва, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Словаччина, Словенія. До Шенгенської зони також входять Ісландія і Норвегія.