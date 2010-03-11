Air France поскаржилася в Єврокомісію на Ryanair
Малобюджетну компанію обвинувачують у незаконному отриманні допомоги
Брюссель. 11 березня. УНІАН. Французька авіакомпанія Air France подала скаргу проти мало бюджетної ірландської авіакомпанії Ryanair до Єврокомісії, обвинувачуючи Ryanair у незаконному отриманні допомоги.
Про це повідомляє сьогодні французька газета “Le Figaro”.
Air France, зокрема, обвинувачує Ryanair у відкритті нових маршрутів у Франції за умови отримання фінансової допомоги від місцевих влад.
За даними видання, скарга була направлена до Єврокомісії у листопаді 2009 року.
Air France оцінює загальну суму отриманої допомоги Ryanair у вигляді зменшених аеропортових та посадкових зборів в 660 млн. євро за 2008 рік.
У свою чергу Ryanair відкинула такі звинувачення, заявивши, що незаконну допомогу у вигляді зменшених аеропортових зборів на місцевих маршрутах отримувала сама Air France.