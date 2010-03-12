В італійському Туріні пройшла багатотисячна акція протесту проти реформи освіти (фоторепортаж)
В ній взяли участь від 3 до 5 тис. студентів
Турін. 12 березня. УНІАН. В італійському Туріні сьогодні пройшла акція протесту проти реформи освіти.
Як передає кореспондент УНІАН, в акцій взяли участь від 3 до 5 тис. осіб, переважно студентів місцевих вищих навчальних закладів.
Як пояснив викладач вищої школи Viceo D’Azello Євгеніо ГРУППІ, маніфестація була проведена у відповідь на рішення уряду провести реформу освіти, яка передбачає зменшення державного фінансування освіти.
“Фактично, це означає зменшення викладачів, зменшення кількості занять, а відтак – і зниження якості навчання”, - сказав Є.ГРУППІ.
За його словами, маніфестантів підтримали багато партій Італії, в тому числі – ліві.
|Колона маніфестантів просувається вулицями Турину.
|Оскільки демонстрація тривала кілька годин із багатьма зупинками, під час яких поліцейські перекривали рух транспорту, час від часу студенти сідали на асфальт.
|Євгеніо Группі, викладач у вищому навчальному закладі Viceo D’Azello у цей день був зі своїми студентами.
|“Звукова” група підтримки маніфестантів.
|Подивіться – скільки завзяття на обличчях!
|Біля промислової палати провінції П’ємонт, маніфестанти спочатку зняли прапор ЄС...
|Потім решту прапорів замінили своїм гаслом...
|Будинок розмалювали...
|Та підпалили димову шашку...
|Поліція була напоготові, але не втручалася.
Фото Сергія Воропаєва.
|Насамкінець, маніфестанти півгодини пікетували місцеве відділення телекомпанії RAI. Гасло напроти приміщення RAI: “За єдину державну, світську, безкоштовну школу”.
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