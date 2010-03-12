В італійському Туріні пройшла багатотисячна акція протесту проти реформи освіти (фоторепортаж)

Турін. 12 березня. УНІАН. В італійському Туріні сьогодні пройшла акція протесту проти реформи освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, в акцій взяли участь від 3 до 5 тис. осіб, переважно студентів місцевих вищих навчальних закладів.

Як пояснив викладач вищої школи Viceo D’Azello Євгеніо ГРУППІ, маніфестація була проведена у відповідь на рішення уряду провести реформу освіти, яка передбачає зменшення державного фінансування освіти.

“Фактично, це означає зменшення викладачів, зменшення кількості занять, а відтак – і зниження якості навчання”, - сказав Є.ГРУППІ.

За його словами, маніфестантів підтримали багато партій Італії, в тому числі – ліві.